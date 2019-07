“Fondi Russia a Lega” | la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ladiha aperto undi inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano Buzz sia il settimanale L’Espresso. L'articolo “Fondia Lega”: ladid’inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : La Lega ha sottratto 49 milioni di euro ai cittadini italiani e, in più - dice #BuzzFeed - un collaboratore di Salv… - ilpost : Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi illegali per la Lega - ivanscalfarotto : BuzzFeed sostiene di essere in possesso dell’audio di una riunione a Mosca in cui Gianluca Savoini della… -