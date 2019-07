Fondi russi per finanziare la Lega | la procura di Milano apre un' inchiesta

Casellati impedisce il dibattito in Senato<br> su presunti Fondi russi alla Lega : Questa mattina in Senato c'è stata una accesa discussione tra i senatori del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo del contendere sono le interrogazioni sui presunti fondi illeciti da parte dei russi alla Lega di Matteo Salvini.Il senatore Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela del ...

“Fondi Russia a Lega” : la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta : La procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano BuzzFeed sia il settimanale L’Espresso. L'articolo “Fondi Russia a Lega”: la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fondi russi ALLA LEGA?/ Sette appunti sul Russiagate italiano : Uno scoop di BuzzFeed parla di possibili finanziamenti illeciti dall'entourage di Vladimir Putin ALLA Lega di Matteo Salvini

Fondi russi alla Lega - Savoini : «Solo un incontro tra imprenditori - è una caccia alle streghe» : Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con...

Fondi russi a Lega? Pd protesta in Aula : 20.52 Il Pd protesta in Aula alla Camera dopo l'inchiesta giornalistica del sito Usa BuzzFeed sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Al momento del voto della legge sul turismo i deputati dem hanno tirato fuori dei cartelli con scritte due cifre: 49 e 65. Il 49 fa riferimento ai finanziamenti pubblici che il tribunale di Genova ha contestato al partito di via Bellerio, mentre la cifra 65 si riferisce ai milioni di finanziamenti russi che, ...

Di Maio scherza sui Fondi russi alla Lega : “Meglio Putin che i petrolieri” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta - ironizzando - la notizia riguardante i fondi russi alla Lega: "Cosa ne penso di questa storia? Ma va, sto lavorando, sicuramente meglio Putin che i petrolieri". In una diretta Facebook aggiunge: "Quando sento questa roba sono sempre più orgoglioso del Movimento 5 Stelle".

Lega - protesta in Aula per presunti Fondi dalla Russia : deputati Pd alzano cartelli durante la votazione : protesta del Pd in Aula alla Camera, dopo l’inchiesta giornalistica di BuzzFeed sui finanziamenti alla Lega. Al momento del voto della legge sul turismo i deputati hanno tirato fuori dei cartelli con la cifre 49, che fa riferimento ai finanziamenti pubblici che il tribunale di Genova ha contestato al partito di via Bellerio, e con il numero 65 che fa invece riferimento alla cifra che, secondo i parlamentari che protestavano, la Lega ...

"Fondi russi per 65 milioni alla Lega" - spunta audio sul sito BuzzFeed | Salvini : "Querelo" : Il sito Usa spiega che il 18 ottobre Gianluca Savoini, collaboratore del leghista, si è incontrato con altre persone a Mosca "Nell'audio ottenuto - scrive BuzzFeed - si sente negoziare un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini, attraverso un canale segreto".

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

«Fondi alla Lega da petrolieri russi» Il Pd : Salvini chiarisca. Replica : querelo : Il sito Buzzfeed pubblica gli audio dell’incontro, dove si parla di un presunto accordo finalizzato al finanziamento della Lega. La Replica di Salvini: «Mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia»

Salvini : “Fondi da Russia? Mai preso un rublo - pronto a querelare”. Il Pd : “Prima i russi? Riferisca subito in Parlamento” : “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un ...

Salvini : “Fondi da Russia? Mai preso un rublo - pronto a querelare” : “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un ...

Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere Fondi illegali per la Lega : Lo sostiene una corposa inchiesta di Buzzfeed, che ha pubblicato audio e trascrizioni di un incontro avvenuto durante l'ultima visita di Salvini a Mosca