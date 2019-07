Fondi russi | M5s non affonda il colpo sulla Lega ma marca la distanza

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è il dossier Autonomia. Il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno un diverbio. Il vicepremier leghista si infuria con quello grillino. Il decreto Sicurezza bis si impantana in commissione alla Camera. E in questo clima arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando, già da diversi mesi, su presuntidestinati alla.La tensione nel governo è al massimo e Luigi Di Maio che, fino a questo momento aveva mantenuto toni soft, cambia atteggiamento. Fonti a lui vicine fanno trapelare che nel Movimento vi è “preoccupazione per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. Chiediamo trasparenza”, riporta l’Ansa proprio quando diversi provvedimenti, in questo gioco in cui ognuno vuole ottenere di più, sono bloccati. Così ogni ...

AnnaAscani : La Procura di Milano indaga per corruzione internazionale sui presunti fondi russi alla #Lega, ma per la presidente… - SkyTG24 : La Procura di #Milano ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla #Lega: l'ipote… - ilpost : L'uomo registrato mentre parlava con i russi di fondi illeciti per la Lega è un vecchio amico e portavoce di… -