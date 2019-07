Foggia | omicidio a San Severo | donna trovata senza vita nella vasca da bagno

Foggia - donna trovata senza vita nella vasca : il fidanzato confessa l’omicidio : Ennesimo caso di femminicidio nelle scorse ore nel Foggia no. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa dal fidanzato che alcune ore dopo si è costituito alle forze di polizia confessa ndo il delitto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel popoloso comune di San Severo, in via Rodi. La vittima è la 32enne Roberta Perillo il cui corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento al secondo piano ...

Foggia - Donato morto a 25 anni dopo rissa in discoteca : i suoi aggressori indagati per omicidio : Sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi due ragazzi Foggiani di 24 e 25 anni in seguito alla morte di Donato Monopoli, il 25enne deceduto dopo 7 mesi di coma in seguito ad una rissa nella quale era stato coinvolto per futili motivi. Il pm ha modificato l'imputazione in attesa che venga eseguita l'autopsia.Continua a leggere