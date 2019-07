Fiorentina | continua l’operazione amarcord | Aquilani tecnico dell’Under 18

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019)no i ritorni alla: Rocco Commisso affiderà ad Alberto, appena ritiratosi, la guida della squadra Under 18 dei viola.“powered by Goal”Unagestita da persone che allahanno dato tanto: questa l’idea del patron Rocco Commisso , che nella sua società, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, vuole anche l’ex centrocampistaAlberto, che ha appena annunciato il ritiro dal calcio giocato.intraprenderà la carriera da allenatore e avrà il compito di condurre l’ Under 18 dei viola nel neonato campionato. Da calciatoreha giocato con ladal 2012 al 2015, quando c’erano Montella in panchina e Pradè Direttore sportivo, collezionando 105 presenze e 15 goal in tutte le competizioni.Ora per lui dovrebbe concretizzarsi il ritorno nelle nuove vesti didelle ...

