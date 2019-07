Fincantieri cerca personale ma non lo trova | stipendio 1600 euro

direttasicilia

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli are. Si tratta di carpentieri, saldatori. Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. Abbiamo dei cantieri in Romania e prendiamo i lavoratori dal Vietnam, ma anche lì prima o poi finiranno”. Lo dice l’amministratore delegato di, Giuseppe Bono, che ieri è intervenuto alla conferenza oganizzativa della Cisl. In sostanza il lavoro c’è e ci sarà, ma mancano la voratori altamente specializzati, entre la disoccupazione riguarda un giovane su tre. È la grande contraddizione dei nostri tempi, con cui imprenditori e capi azienda devono fare i conti un attimo dopo aver conquistato un ordine o una commessa. Nei prossimi 10 anni,, che ha 19mila dipendenti, 20 stabilimenti in 4 continenti e nel 2018 ...

MicheleFlaibani : RT @TgrRaiFVG: #Fincantieri cerca 6mila operai nei prossimi 3 anni ma, sostiene l'amministratore delegato Bono, non riusciamo a trovarli. U… - 2didenari : Da Palermo a Trieste, #Fincantieri cerca manodopera specializzata: sul piatto 1.500 assunzioni dirette e altre 4mil… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: #Fincantieri cerca 6mila operai nei prossimi 3 anni ma, sostiene l'amministratore delegato Bono, non riusciamo a trovarli. U… -