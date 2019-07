Figc | domani il Consiglio Federale e la presentazione del nuovo ct dell’Under 21 Paolo

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) È stata convocata per le ore 12 dila riunione del. Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci saranno l’ informativa del direttore generale, i ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2019/2020 e i provvedimenti conseguenti, le nomine di competenza, alcune modifiche regolamentari, le date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati Nazionali; eventuali provvedimenti di cui all’art.20, comma 6, dello Statutosu proposta della LND (Delegati Assembleari). Nel pomeriggio, in occasione della conferenza stampa che farà seguito al, verrà presentato ai media iltecnico della Nazionale Under 21Nicolato.L'articoloile ladelct ...

