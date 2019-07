Fifa | pugno duro contro il razzismo | ipotesi gare perse a tavolino

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Laprepara ilgli episodi di, si pensa infatti alle sconfitte a. “Tranne che in circostanze eccezionali, se una partita viene fermata dall’arbitro per comportamenti razzisti e/o discriminatori, verrà dichiarata persa a”, si legge nel nuovo regolamento disciplinare che verrà applicato dal prossimo lunedì, la sanzione potrebbe riguardare anche una gara del Mondiale. La sanzione sarà prevista in caso di insulti per “colore della pelle, l’origine etnica, geografica o sociale, il sesso e l’orientamento sessuale, la disabilità, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qulsiasi altro status”. Il codice verrà applicato solo per le partite organizzate dalla, nel dettaglio per ledi qualificazione al Mondiale 2022. L'articoloil...

