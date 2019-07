Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019)vivevano soli in quella casa. Nessuno li vedeva più da giorni. Così quando dall’appartamento al terzo piano di un condominio in via Barlaam, a, si è sprigionato un forte odore, i vicini hanno incominciato a pensare al peggio. Quindi, nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, sono giunte sul posto le forze dell’ordine: in particolare i vigili del fuoco con un’autoscala hanno raggiunto il terrazzo dell’abitazione. Aperta una finestra, i pompieri sono entrati in casa: purtroppo i timori iniziali sono stati confermati. I due sono statiprivi di vita, ormai da diversi giorni. A quanto pare l’uomo, di 68 anni, si trovava in sala da pranzo, mentre la mamma 87enne era in camera da letto. A quel punto sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini del 118, che hanno cercato di ricostruire l’accaduto....

vincecamaggio : Ferrara, ritrovati due corpi: figlio forse stroncato da malore, madre morta di stenti - GiovediScienza : RT @CicapPiemonte: #Borgosesia, ritrovati i più antichi resti umani del Nord Italia - Andy_93_ : RT @CicapPiemonte: #Borgosesia, ritrovati i più antichi resti umani del Nord Italia -