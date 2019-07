Ferrara | il figlio ha un malore fatale in casa | l’anziana madre resta sola e muore di

fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019) Una vera e propria tragedia della solitudine, quella avvenuta in un appartamento al terzo piano in via Barlaam. Molti dei vicini sentiti pare non li conoscessero. Proprio loro hanno dato l'allarme insospettiti dal cattivo odore. Lei aveva 87 anni, lui 68.

