Federazione italiana squash premia Malagò con Nick d' onore 2019

Scherma – Il Caso di Arianna Errigo finisce in Tribunale : presentato ricorso d’urgenza al Tas contro la Federazione Italiana : Arianna Errigo esclusa dalle qualificazioni di sciabola per Tokyo 2020: l’azzurra fa ricorso al Tas Il Caso di Arianna Errigo sta facendo molto discutere: la campionessa Italiana di Scherma desidera poter competere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto che nella sciabola. La Federazione Italiana di Scherma però sembra non voler appoggiare la Errigo che, dopo la non convocazione nella gara di sciabola di Seul ha ...