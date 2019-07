Fassina-Grancio | assenza interesse pubblico confermata da parere Adlaw

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – “Sul progetto di business park a Tor di Valle, presentato da Parnasi e Pallotta, ilpro veritate di, studio di consolidata professionalita’, conferma le ragioni della nostra proposta di delibera consigliare per l’annullamento dell’all’operazione. Sapevano da sempre di poter andare in annullamento, ma per ragioni ancora tutte da verificare anche dalla magistratura, la maggioranza M5S in Campidoglio voleva non vedere. Anche se in ritardo ben venga illegale pro veritate, meritoriamente richiesto dal gruppo M5S della Regione Lazio. Si conferma cosi’, con accurate fonti giuridiche e giurisprudenziali che non esiste alcun diritto acquisito dei proponenti e che responsabilita’ per danni erariali insorgerebbero in capo ai consiglieri comunali qualora si procedesse all’approvazione della variante ...

