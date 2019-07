Fabio Aru costretto a usare una bici dell’assistenza neutra al Tour | ‘Non potevo pedalare’

Tour de France 2019 - Fabio Aru e Alberto Bettiol frenati da una foratura nel finale della terza tappa : L’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour de France 2019 aveva destato qualche sospetto negli osservatori più attenti. La superiorità rispetto alla concorrenza esibita da Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) su un percorso perfetto per le sue caratteristiche ha sicuramente rubato la scena, ma non era certamente passato inosservato il distacco rimediato da Fabio Aru (UAE Emirates) sul traguardo di Épernay: 1’22” ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Non so come sto - vediamo giorno dopo giorno. Buona cronometro” : Fabio Aru ha incominciato in sordina la propria avventura al Tour de France 2019, il Cavaliere dei Quattro Mori è ancora in recupero dall’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra che lo ha tenuto fuori per un paio di mesi dal circuito e si è rimesso in gioco soltanto da qualche settimana partecipando al Giro di Svizzera e ai Campionati Italiani. Il sardo sta cercando di trovare la gamba migliore e alla Grande Boucle si sta ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Un successo essere qui - non sarò al livello del 2017” : Fabio Aru non vede l’ora di correre al Tour de France 2019 che scatterà domani da Bruxelles, il Cavaliere dei Quattro Mori è ritornato dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra ed è parso in chiara ripresa durante il Giro di Svizzera e il Campionato Italiano dove ha anche attaccato. Il sardo potrebbe essere la classica mina vagante durante la Grande Boucle, il capitano della UAE Emirates potrebbe utilizzare ...

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...

Tour de France 2019 - tutti gli italiani in gara : spiccano Vincenzo Nibali e Fabio Aru - ci sono Bettiol e Viviani : Salvo novità dell’ultimo minuto, 15 italiani parteciperanno al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Un contingente abbastanza ridotto ma in linea con quanto visto negli ultimi anni, i nostri connazionali cercheranno di farsi valere in terra transalpina e hanno tutte le carte in regola per ben figurare in una Grande Boucle che si preannuncia estremamente impegnativa e avvincente. I riflettori saranno puntati in ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo in testa - nel gruppo inseguitori anche Fabio Aru e Alberto Bettiol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo e Marco Tizza all’attacco - Fabio Aru all’inseguimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Davide Formolo allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all’inseguimento con 12” di ritardo 15.29 Formolo e Tizza transitano in cima alla salita di Strela con 7” su Aru e con 16” sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21” ...

Tour de France - Fabio Aru conta i giorni : “è già un successo esserci - ecco quale sarà il mio obiettivo” : Il corridore dell’UAE Team Emirates è già proiettato al Tour de France, dove non avrà alcun assillo di classifica Sembrava impensabile solo qualche settimana fa, invece Fabio Aru è riuscito a strappare un posto per il Tour de France. Il corridore sardo sarà uno dei componenti dell’UAE Team Emirates, insieme a Kristoff, Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Rui Costa, Sergio Henao, Philipsen e l’irlandese Daniel Martin. Foto ...

Tour de France 2019 : arriva l’ufficialità - al via anche Fabio Aru! Daniel Martin e Alexander Kristoff le punte della UAE Emirates : La UAE Team Emirates ha annunciato questa mattina la composizione della propria squadra per il Tour de France 2019 e, come già noto da qualche giorno, anche l’italiano Fabio Aru prenderà parte alla Grande Boucle dopo essersi dimostrato piuttosto brillante al rientro dall’operazione all’arteria iliaca. La formazione saudita punterà su Daniel Martin in qualità di capitano per la classifica generale e il corridore irlandese potrà ...

Tour de France : ufficiale la presenza di Fabio Aru tra i partecipanti : Fabio Aru sarà al via del 106° Tour de France. Il corridore sardo è stato inserito nella lista dei partecipanti alla Grande Boucle da parte dell’UAE Team Emirates. Si tratterà della terza partecipazione alla corsa a tappe Francese. Nel 2016 si era classificato al 13° posto, mentre nel 2017 ottenne il 5° posto nella generale. Nell’ultima edizione in cui prese il via, conquistò la 5ª tappa da Vittel a La Planche des Belles Filles, indossando anche ...

Tour de France – La UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster - c’è anche Fabio Aru : “non avrò l’assillo della generale - ma…” : Otto corridori di qualità per cercare di essere protagonisti nella Grande Boucle: la UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster per il Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2019 del Tour de France: i ciclisti si stanno preparando a dare spettacolo per le strade Francesi e nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta uno spettacolo unico alla Grande Boucle, al via il 6 luglio. L’UAE Team Emirates ha ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru ci sarà! Oggi l’annuncio ufficiale - il Cavaliere si mette in gioco : Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità in merito alla presenza di Fabio Aru al Tour de France 2019, il Cavaliere dei Quattro Mori sarebbe lanciato verso il sì e dunque dovrebbe partecipare alla Grande Boucle che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Il sardo è ritornato alle gare soltanto da un paio di settimane dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra ma è parso subito in buone condizioni, al Giro di Svizzera è ...

Tour de France 2019 - sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles : primo arrivo in salita durissimo dove nel 2017 vinse Fabio Aru : Giovedì 11 luglio 2019, prima giornata importante per il Tour de France 2019, che scatterà cinque giorni prima da Bruxelles (Belgio). Va in scena la sesta tappa: partenza da Mulhouse, arrivo in vetta, il primo della Grande Boucle, a La Planche des Belles Filles: 160,5 chilometri davvero molto duri per la frazione di montagna sui Vosgi. Percorso Dopo 20 chilometri si inizia già a salire. primo GPM di giornata è il Le Markstein, di 10,8 chilometri ...

Ciclismo - Fabio Aru sarebbe sempre più vicino a partecipare al Tour de France : Il dubbio dovrebbe esser stato sciolto, i vertici della UAE Emirates avrebbero infatti deciso di mandare Fabio Aru al Tour De France 2019. Il sardo, che ieri ha concluso il Giro di Svizzera in 21° posizione e che si era comportato bene in tutte le tappe tranne nella cronometro di Goms, dovrebbe aver ricevuto carta bianca. Manca comunque ancora l'ufficialità. Ieri, nella tappa conclusiva proprio del Giro di Svizzera, Aru ha cercato pure di ...