F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Hamilton a caccia del sesto successo in casa - la Ferrari prova a ripetersi : La stagione 2019 della F1 si sposta dopo l’Austria su un altro circuito storico come quello di Silverstone, il primo in assoluto ad ospitare un GP ufficiale del Mondiale di F1 nel 1950 e giunto alla settantesima edizione; il GP di Gran Bretagna è infatti sempre stato inserito nel calendario, dato che lo rende unico e accomunabile al solo GP d’Italia. La Ferrari arriva a casa di Lewis Hamilton memore dello straordinario successo ottenuto l’anno ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna : Si entra nel vivo dell’estate per il Mondiale di F1 2019. Il Circus si sposta dalle colline austriache e sbarca in Inghilterra, per l’imperdibile Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. Si annuncia un fine settimana di capitale importanza per il prosieguo del campionato, con diversi spunti interessanti che andranno analizzati. Iniziamo con i cinque più rilevanti. 1 La Mercedes tornerà ai suoi livelli? Dopo il mezzo passo falso ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : calendario fine settimana - orari - tv - palinsesto Sky e TV8 : Nel prossimo weekend (12-14 luglio) il Circus della F1 torna in scena in Gran Bretagna, a Silverstone, su uno dei circuiti più ricchi di tradizione. Nel GP di casa della Mercedes, la Ferrari va a caccia del primo successo stagionale. Dopo le polemiche per la vittoria in Austria di Max Verstappen a precedere Charles Leclerc, la Rossa si presenta sul tracciato inglese con Grandi motivazioni e con una macchina rinnovata in alcuni aspetti. Tuttavia, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Antonio Giovinazzi si è sbloccato ed ora ambisce al definitivo salto di qualità con l’Alfa Romeo : Siamo ormai vicini al completamento della prima metà della stagione per il Mondiale di Formula 1, che si trasferisce nel weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Nell’ultima tappa disputata in Austria, il pilota italiano Antonio Giovinazzi è riuscito a sbloccarsi e ad ottenere il primo punto in classifica generale dopo un avvio difficile con un’Alfa Romeo apparsa in Grande crescita che gli potrebbe permettere ...

F1 - il GP di Gran Bretagna si correrà a Silverstone per altri cinque anni. Rinnovato l’accordo : Il GP di Gran Bretagna di Formula Uno si correrà a Silverstone per altri cinque anni. Alla vigilia della gara del weekend è infatti stato ufficializzato il rinnovo di contratto che ha definitivamente allontanato la concorrenza di Londra, a dare la comunicazione sono stati Chasey Carey (presidente di F1), John Grant (presidente BRDC) e Stuart Pringle (direttore del circuito). Si era minacciato di continuare soltanto con la MotoGP se i costi non ...

Gran Bretagna - si dimette l’ambasciatore negli Usa. Johnson sotto tiro per non averlo difeso : L'ambasciatore britannico a Washington, Sir Kim Darroch ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante diplomatico del governo di Londra negli Stati Uniti. Le dimissioni arrivano a conclusione di una vicenda iniziata con la pubblicazione di cablogrammi diplomatici riservati contenenti giudizi molto critici dell'ambasciatore sull'amministrazione Trump e sullo stesso presidente americano, definito "incompetente" e "inetto". ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Max Verstappen non vuole più fermarsi. E intanto la Mercedes sonda il terreno per averlo dal 2021… : Max Verstappen lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa che aveva preceduto il Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno: “Io voglio vincere, non mi accontento di lottare per un quarto posto fino a 35 anni”. L’olandese è stato un uomo di parola, andando a vincere la gara del Red Bull Ring, dopo una rimonta sensazionale e un duello corpo a corpo con Charles Leclerc che è diventato immediatamente un instant ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : ridotte le zone DRS a Silverstone per motivi di sicurezza : Una decisione attesa quella in vista del GP di Gran Bretagna di F1, decimo round del Mondiale 2019. E’ stato stabilito infatti di ridurre le zone DRS da tre a due per questioni legate alla sicurezza. L’adozione dell’ala mobile, infatti, aveva portato i piloti a lamentarsi piuttosto chiaramente, l’anno passato, della scelta della Direzione Gara di dotare la zona fra l’ultima curva e la frenata di curva-3 del ...

Softball - Preolimpico 2019 : Italia con la Repubblica Ceca - Olanda con la Gran Bretagna : Sono stati sorteggiati questa mattina i gironi del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quel che riguarda il Softball. La cerimonia è avvenuta nella sede della WBSC a Losanna, in Svizzera. L’Italia, recentissima trionfatrice agli Europei, è stata inserita nel girone B, differentemente dall’Olanda padrona di casa, nel raggruppamento A. Le azzurre affronteranno Francia, Repubblica Ceca e Botswana, mentre le ...

Charles Leclerc - F1 Gran Bretagna 2019 : “Pronti a dare il massimo per ottenere il meglio possibile” : Charles Leclerc ha voltato pagina, almeno a parole. Il monegasco della Ferrari, reduce dal secondo posto amaro del GP d’Austria (nono round del Mondiale 2019 di F1), si è visto sfuggire di mano ancora una volta sul più bello la prima vittoria nel Circus e al volante della Rossa. Una prestazione alla guida di Grande qualità del pilota del Principato il quale, al di là del discusso episodio con l’olandese Max Verstappen (il vincitore), ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Tutte le mescole e possibili strategie : Il circus della Formula 1 è pronto per tornare in pista a Silverstone per correre il GP di Gran Bretagna 2019 ed è stata comunicata ufficialmente da Pirelli la scelta intrapresa dai vari team per quanto riguarda il weekend che sta per cominciare; il layout del tracciato inglese, grazie anche alle curve ad alta percorrenza che lo caratterizzano, è uno dei più aggressivi sugli pneumatici delle vetture e per questa ragione la casa italiana ha ...

Scontro diplomatico Stati Uniti – Gran Bretagna - Trump : “L’ambasciatore britannico è un idiota” : Pieno Scontro diplomatico fra Washington e Londra: dopo la pubblicazione di alcune mail dell'ambasciatore britannico negli Stati Uniti, in cui il presidente Donald Trump veniva definito un inetto incompetente, l'inquilino della Casa Bianca passa all'attacco: "È un idiota pomposo. Non tratteremo più con lui. Almeno la buona notizia è che presto il Regno Unito avrà un nuovo premier".