Europei Under 21 | qualificazioni al via a Castel di Sangro | le avversarie dell’Italia nel

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia domina la Bielorussia e ai quarti sfiderà la Spagna : Se l’unica tua apprensione è cercare di sfondare quota cento vuol dire che definirla partita è quasi un eufemismo. L’ItalBasket femminile Under 18 vince 96-57 il suo ottavo di finale contro la Bielorussia e approda ai quarti di finale della rassegna continentale di Sarajevo dove troverà la Spagna. Poco più di un allenamento veloce quello dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Riccardi che ha potuto dare tanti minuti a ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : Sottile - Olivieri e Zenoni le grandi carte dell’Italia : Gli Europei Under 23 di Atletica leggera andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio, all’evento parteciperano ben 67 azzuri (40 uomini e 27 donne). La stella sarà Stefano Sottile che quest’anno ha saltato 2.30 metri e che punterà ala medaglia d’oro nell’alto, nel 2015 vinse la medaglia d’oro ai Mondiali Under 18 e si presenta con il miglior accredito continentale. Attenzione a Linda ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si apriranno domani gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle, in Svezia. La spedizione italiana punta a raccogliere un bottino di assoluto prestigio per proseguire nel percorso di crescita che sta interessando la più prestigiosa delle discipline olimpiche. Il contingente italiano sarà composto da 68 atleti (41 uomini e 27 donne) e le punte di diamante saranno Stefano Sottile e Linda Olivieri, già capaci di ottenere ...

Ciclismo su pista - Europei Junior e Under23 2019 : subito due medaglie azzurre! Oro per Letizia Paternoster - argento per Vittoria Guazzini : L’Italia inizia subito alla grande gli Europei Junior e Under23 di Ciclismo su pista, che sono scattati oggi a Gand (Belgio). La prima a lasciare il segno in questa rassegna continentale non poteva che essere lei, Letizia Paternoster, che conquista l’oro nell’eliminazione U23, bissando il titolo dello scorso anno. La giovane stella azzurra si è confermato la più forte in questa specialità, battendo la portoghese Maria Martins e la belga Shari ...

Gravina : «Europei Under 21 un successo - ora puntiamo ad ospitare Euro 2028» : “Il presidente della Uefa Alexander Ceferin ci ha fatto i complimenti per l’organizzazione dell’Europeo Under 21, che ha definito come la migliore edizione tra le ultime cinque disputate, per media di spettatori con oltre 250 mila biglietti venduti, un record assoluto. E ha parlato anche di condizioni perfette degli stadi, perché evidentemente riusciamo a mostrare […] L'articolo Gravina: «Europei Under 21 un successo, ora puntiamo ad ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Elena Borghi si tinge d’argento nella canadese! : Sono terminati oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per la medaglia d’argento conquistata nella canadese femminile Junior da Elena Borghi. Sfiorano il podio altri tre azzurrini, che portano a casa due quarti ed un quinto posto. nella canadese femminile Junior argento per Elena Borghi in 109.42, con l’oro che va alla ceca Gabriela Satkova, prima in 106.48, ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Hockey prato - Europei Under 21 2019 : i convocati e le convocate. Entrambe le Nazionali azzurre vogliono la Pool A : Non solo Nazionali maggiori. Si infiamma l’estate in chiave Hockey su prato: dalla prossima settimana in programma gli Europei under 21 di Pool B sia per gli uomini che per le donne, con le due squadre italiane pronte a mettersi in mostra. L’obiettivo, viste le performance recenti, non può che essere quello di raggiungere la massima serie, la Pool A. Le ragazze guidate da Roberto Carta saranno impegnate in Turchia, ad Antalya, da ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Francesca Malaguti di bronzo nel kayak femminile juniores - tanti piazzamenti in finale per gli azzurrini : Sono scattate oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, le prime finali individuali degli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per il bronzo nel kayak femminile Junior di Francesca Malaguti, ma si registrano altri quattro ingressi in finale degli azzurrini, con un’eliminazione di un soffio in semifinale. Nel kayak femminile Junior conquista il bronzo Francesca Malaguti, terza in 107.55, alle spalle delle ceche ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : due ori per gli azzurrini nelle gare a squadre! : Sono proseguiti oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a squadre, entrambe nella canadese, dagli Under 23 e dalle Juniores. nelle prove individuali avanzano invece alle semifinali otto dei nove azzurrini impegnati. nelle gare a squadre arriva l’oro nella canadese Under 23 maschile con Raffaello Ivaldi, Paolo ...

Campionati Europei Pista Juniores e Under23 - la lista dei convocati azzurri : I ct Salvoldi e Cassani hanno reso nota la lista degli atleti convocati per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 Dal 9 al 14 luglio si svolgeranno a Gand, in Belgio, i Campionati Europei PistaJuniores e Under 23. All’evento sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi, i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : sei gli azzurri che accedono alle semifinali : Sono scattati oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per aver portato sei dei sette azzurrini impegnati in semifinale. En plein azzurro sia nella canadese maschile Under 23 che nel kayak femminile Junior, mentre resta fuori per 65 centesimi l’unico azzurro in gara nella canadese maschile Junior. Nella canadese maschile Under 23 tripletta azzurra nella prima run (15 ...