Eterno Nakamura | l’ex Reggina in campo a 41 anni | che coppia con il 52enne Miura!

(Di giovedì 11 luglio 2019) Shunsukeè stato un grande protagonista anche in Italia, ha indossato con grande successo la maglia delladiventando ben presto un idolo per i tifosi amaranto. Nonostante i 41non ha alcuna intenzione di dire basta, l’ex Celtic ha infatti firmato con l’FC Yokohama, squadra che milita nella serie B nipponica e faràcon Kazuyoshi Miura,52, per uno dei tandem più vecchi di sempre nella storia del calcio.nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Jubilo Iwata ed adesso spera di ottenere la promozione in massima categoria, stesso obiettivo di Miura, di sicuro non mancherà l’esperienza in casa Yokohama… L’uomo del giorno – Hugo Sanchez, grande bomber del Real Madrid L'articolo, l’exina 41: checon ilCalcioWeb.

