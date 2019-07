Estate | ansia da costume | un italiano su 2 preferisce non mostrare il fisico

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sole, mare eda. Per molti connazionali lo specchio è un nemico e l’idea di affrontare le vacanze in bikini è ansiogena. Tanto che, secondo un’indagine, a boicottare la spiaggia per non doversisenza vestiti è più di unsu due. Un connazionale su tre dichiara inoltre di sentirsi a disagio con il proprio corpo, mentre per due su tre il peso diventa un problema di autostima. Dover infilare il“si presenta ogni anno come un pensiero tormentoso – spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico) e direttore scientifico del centro Bioequilibrium – Per alcuni passa in fretta, senza che vi diano molta importanza, mentre per altri può rappresentare una vera e propria difficoltà. Questo perché l’elevata considerazione per la propria immagine fisica ...

