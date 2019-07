Enit e Aci promuoveranno insieme il turismo italiano

Z Enit - il commosso saluto di Marchisio : “mi avete fatto emozionare in un periodo non facile” : L’ex giocatore della Juventus ha saluto il club russo, con cui ieri ha risolto ufficialmente il proprio contratto Claudio Marchisio lascia lo Zenit San Pietroburgo, chiudendo ufficialmente un capitolo importante della propria carriera. Ieri il club russo ha ufficializzato l’addio del Principino, giunto dalla Juventus all’inizio della scorsa stagione. Sui social, il centrocampista italiano ha voluto salutare la sua ormai ...

Omeopatia - condannati i gEnitori del bimbo morto per otite curata senza farmaci : Sono passati due anni dalla morte di Francesco. Aveva appena 7 anni. Viveva a Cagli in provincia di Pesaro-Urbino. Morì il 27 maggio del 2017 per una otite batterica bilaterale. L’unica cura a cui era stato sottoposto non era fatta di farmaci, solo Omeopatia. Per questo ora sono stati condannati a tre mesi di carcere, con pena sospesa, i suoi genitori. Sono stati accusati di concorso in omicidio colposo aggravato. I loro avvocati hanno già ...