Emergenza maltempo in Centro Italia | è il giorno della conta dei danni dopo grandine

Emergenza maltempo - costa adriatica in ginocchio : grandine - nubifragi - trombe d’aria - forti venti. Il punto della situazione : Temporali, grandinate, venti fino a 150 km/h e trombe d’aria sulla costa adriatica: è successo tutto questo nelle ultime ore dopo settimane di caldo asfissiante. Un’ondata di maltempo violentissima che ha messo in ginocchio Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti, tanti danni e molta paura. Pescara registra la situazione più critica: violenti nubifragi sono stati accompagnati da chicchi di grandine fino a 5 centimetri e hanno ...

Maltempo - è Emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

Maltempo Emilia Romagna - firmata la richiesta di stato d’Emergenza : danni per 27 milioni di euro : Le violente grandinate, i fortissimi venti e gli allagamenti che hanno colpito varie zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato 22 giugno scorsi hanno prodotto danni al patrimonio pubblico, ai beni privati e alle attività produttive e agricole per 27 milioni di euro. Situazione poi ulteriormente aggravata dalle precipitazioni che ieri si sono abbattute in particolare sulle province di Parma e Piacenza. ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’Emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’Emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Maltempo - grandinata eccezionale e danni : l’Emilia-Romagna conta i danni - chiederà lo stato di Emergenza : In Emilia–Romagna riparte la conta dei danni. Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio-sera con la grandinata eccezionale che ha colpito in particolare il modenese e il bolognese, con danni anche nel reggiano, e il forte vento in Romagna, da domani mattina i tecnici dei servizi territoriali della Protezione civile regionale inizieranno la ricognizione dei danni pubblici e privati, in raccordo con i Comuni interessati e i Vigili del ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta dello stato di Emergenza : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha formalizzato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta dello ‘stato di emergenza’ per il Maltempo che ha colpito la Lombardia a maggio e giugno. “La conta dei danni – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le ...

Maltempo : la Regione Lombardia chiederà lo stato di Emergenza : Si aspetta la conta dei danni con le segnalazioni da tutte le province e poi la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Lo ha annunciato Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia. “I comuni avranno 7 giorni di tempo per segnalare alla regioni il danno subito e vista la portata di questo Maltemposiamo intenzionati a chiedere al governo lo stato di emergenza – ha detto ...

