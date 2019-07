Emanuela Orlandi | la famiglia | «Le tombe sono vuote | niente ossa o sepolture | incredibile»

Emanuela Orlandi - aperte le due tombe : "Sono vuote" : Le due tombe aperte oggi al cimitero teutonico all'interno della Città del Vaticano alla ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983, "sono vuote". Lo dice il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. "Mi aspettavo di tutto ma non di vedere le tombe vuote. Serve fare degli approfondimenti per capire come mai". Le operazioni di apertura erano iniziate alle ore 8:15 di stamani, dopo una preghiera ...

Emanuela Orlandi - iniziata l'apertura delle due tombe in Vaticano : Alle ore 8:15 di stamani, dopo una preghiera davanti ai due sepolcri guidata dal Rettore del Collegio Teutonico, sono iniziate regolarmente le operazioni di apertura delle due tombe al Campo Santo Teutonico in cui potrebbero esserci i resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983. Lo riferisce il direttore 'ad interim' della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti che sottolinea: "Non è possibile prevedere, al ...

Caso Emanuela Orlandi : l'11 luglio si aprono due tombe in Vaticano : Il Caso di Emanuela Orlandi potrebbe essere, finalmente, ad una svolta. Oggi, giovedì 11 luglio, verranno aperte due tombe nel Cimitero Teutonico sito all'interno delle mura del Vaticano. All'interno vi potrebbero essere i resti della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Il fratello Pietro, che da sempre si batte per la verità, ha commentato: "Finalmente, c'è un segnale, una collaborazione concreta che apprezzo ...

Emanuela Orlandi - l’apertura delle due tombe al cimitero Teutonico : Marco Della Corte Tramite le opportune analisi del DNA si potrà confermare o escludere l'effettiva presenza, all'interno dei tumuli, di reperti riconducibili a Emanuela Orlandi, l'adolescente cittadina vaticana scomparve da Roma 36 anni fa I resti di Emanuela Orlandi (15 anni al momento della scomparsa) potrebbero davvero trovarsi all'interno del cimitero Teutonico di Città del Vaticano? Questo è il sospetto che nutrono seriamente i ...

