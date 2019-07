Emanuela Orlandi | il giallo delle tombe vuote Vaticano | «Ossa principesse portate via

Emanuela Orlandi - apertura tombe : fratello “sono vuote - avevamo segnalazioni” : Emanuela Orlandi, apertura tombe: fratello “sono vuote, avevamo segnalazioni” Giovedì 11 luglio 2019, come vi avevamo anticipato, sono state ispezionate due tombe nel Cimitero Teutonico sito all’interno delle mura Vaticane. La richiesta era pervenuta, tramite i legali, dai familiari di Emanuela Orlandi, quindicenne scomparsa nel 1983 sulla cui morte aleggia ancora un certo mistero e tanti interrogativi rimasti inevasi. Fonti anche interne ...

Emanuela Orlandi - le due sepolture al Cimitero Teutonico sono vuote : Si sono concluse alle ore 11:15 le operazioni di apertura di due tombe al Cimitero Teutonico di Roma. Il motivo riguardava la possibilità di trovare all'interno di una delle due strutture i resti di Emanuela Orlandi, la giovane ragazza scomparsa nel 1983 in circostanze misteriose. Nonostante gli indizi raccolti, l'apertura dei due sarcofagi ha riservato una spiacevole notizia: entrambe le bare sono state ritrovate vuote, prive di qualsiasi ...

Emanuela Orlandi - TOMBE VUOTE/ Vaticano 'alcun mistero - ossa principesse portate via' : EMANUELA ORLANDI, aperte le due TOMBE al cimitere teutonico ma sono VUOTE: il Vaticano fa chiarezza e smentisce un nuovo mistero.

Emanuela Orlandi - il fratello Pietro : "Vaticano ammette responsabilità interna" : "Oggi il Vaticano ammette che ci possa essere una responsabilità interna. Questa collaborazione concreta e onesta fa pensare che loro possano avere qualche dubbio". Lo ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Hanno dato esito negativo le ricerche del corpo della ragazza scomparsa nel 1983: nelle due tombe esaminate in giornata non è stato trovato alcun reperto umano. "Una risposta deve essere data non solo alla famiglia ma anche allo Stato ...

Emanuela Orlandi - vuote le tombe del “mistero” vaticano : Ennesimo buco nell'acqua alla ricerca della salma di Emanuela Orlandi, la ragazza al centro di uno dei più imperituri "misteri" vaticani. Figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, la giovane sparì all'età di 15 anni il 22 giugno 1983 dopo essere uscita dalla scuola di musica che frequentava in piazza Sant'Apollinare a Roma. E oggi, per la terza volta in pochi anni, l'esplorazione di una possibile tomba non ha dato esito. ...

Emanuela Orlandi - le tombe al cimitero teutonico sono vuote : È una storia di cui non si riesce a vedere la fine quella di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa. Oggi l’ennesima attesa e l’ennesima delusione per la famiglia della ragazza di cui non si hanno notizie dal 1983. La decisione del Vaticano di aprire due tombe del cimitero teutonico aveva riacceso le speranze. Il trovarle vuote ha portato rabbia e sconforto. Nelle tombe aperte non c’è traccia di Emanuela Orlandi, ma nemmeno ci sono i resti delle ...

Emanuela Orlandi - VUOTE LE TOMBE IN CIMITERO VATICANO/ Fratello "non può finire così" : EMANUELA ORLANDI: VUOTE le due TOMBE aperte nel CIMITERO Teutonico in VATICANO. Il Fratello Pietro 'non può finire così': c'è una stanza sotto i due feretri

Emanuela Orlandi - il mistero delle tombe vuote. La famiglia : «Niente sepolture o ossa - incredibile» : Emanuela Orlandi, il mistero della 15enne scomparsa si arricchisce di un nuovo colpo di scena. «Non ci sono sepolture e non ci sono ossa: le due tombe sono completamente vuote, è...

Le tombe dove si cercava Emanuela Orlandi sono vuote : Le due tombe aperte oggi al cimitero teutonico all'interno della Città del Vaticano alla ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983, "sono vuote". Lo dice il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. "Mi aspettavo di tutto ma non di vedere le tombe vuote. Serve fare degli approfondimenti per capire come mai". Le operazioni di apertura erano iniziate alle ore 8:15 di stamani, dopo una ...

Emanuela Orlandi - le tombe sono vuote. La famiglia : «Niente sepolture o ossa - incredibile» : Il mistero di Emanuela Orlandi si arricchisce di un nuovo colpo di scena. «Non ci sono sepolture e non ci sono ossa: le due tombe sono completamente vuote, è incredibile». Lo ha...

Emanuela Orlandi - tombe aperte ma sono vuote/ 'Sorpresa' choc in Cimitero Vaticano : Emanuela Orlandi: aperte 2 tombe nel Cimitero Teutonico in Vaticano ma sono risultate vuote. Sorpresa choc per Pietro Orlandi e per l'intera squadra

Emanuela Orlandi - vuote le due tombe aperte in Vaticano : "Incredibile" - lo sconcerto del fratello : Le tombe aperte oggi, giovedì 11 luglio, al Camposanto Teutonico Vaticano non hanno portato ad alcun risultato. Le operazioni per ritrovare i resti di Emanuela Orlandi hanno rivelato che i due tumuli sono vuoti. A riferirlo è il fratello Pietro Orlandi, che assieme alla famiglia, aveva ottenuto dall

Emanuela Orlandi - le tombe sono vuote. La famiglia : «Niente ossa o sepolture - incredibile» : Il mistero di Emanuela Orlandi si arricchisce di un nuovo colpo di scena. «Non ci sono sepolture e non ci sono ossa: le due tombe sono completamente vuote, è incredibile». Lo ha...

Emanuela Orlandi : tombe aperte a cimitero teutonico entrambe vuote : Roma – Le tombe del cimitero teutonico che si trova all’interno delle mura vaticane “sono vuote”. Oggi sono state aperte alla presenza di Pietro Orlandi e del legale Laura Sgro’. Si cercava la certezza che il corpo di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa, non fosse li’. E invece l’inattesa sorpresa: “Tutto ci aspettavamo tranne che fossero vuote”, ha detto Pietro all’uscita. “È ...