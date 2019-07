Ecco i nuovi distintivi della polizia di Stato

Ecco G PRO Gaming e G PRO X Gaming - le nuovissime cuffie di Logitech G : Logitech G, brand di Logitech dedicato ai gamers, annuncia ufficialmente il lancio delle headset G PRO Gaming e G PRO X Gaming . LA GAMMA Le nuove cuffie firmate Logitech G sono progettate per soddisfare ogni esigenza di gioco e personalizzazione.Leggi altro...

Ecco i nuovi metodi utilizzati dalle app per tracciare i movimenti degli utenti Android : Nel corso di una conferenza organizzata dalla Federal Trade Commission la scorsa settimana, sono state mostrare le tecniche più diffuse per tracciare gli utenti. L'articolo Ecco i nuovi metodi utilizzati dalle app per tracciare i movimenti degli utenti Android proviene da TuttoAndroid.

Amazon assume in Italia : mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato - Ecco i profili cercati dall'azienda : Amazon assume in Italia. Il colosso dell'e-commerce creerà mille nuovi posti di lavoro nel nostro paese entro la fine dell'anno. Lo annuncia il gruppo all'indomani...

Vodafone Giga Network 4.5G arriva in tante altre città : Ecco i nuovi comuni coperti : Vodafone, nonostante l'arrivo della connettività 5G, espande la copertura della Vodafone Giga Network 4.5G a tante altre città, che si aggiungono alle oltre 20 già coperte. L'articolo Vodafone Giga Network 4.5G arriva in tante altre città: ecco i nuovi comuni coperti proviene da TuttoAndroid.

HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone : Ecco i nuovi test di affidabilità : HONOR migliora i test di qualità e affidabilità dei suoi smartphone Android attestandosi sugli standard 3.2: ecco in cosa consistono le prove da superare nei controlli. L'articolo HONOR aumenta la qualità dei suoi smartphone: ecco i nuovi test di affidabilità proviene da TuttoAndroid.

Mille nuovi posti di lavoro in Amazon : Ecco i profili che cerca : Il quartier generale di Amazon a San Francisco (foto di Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon continua a puntare sull’Italia. Dopo la recente inaugurazione del nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, dove sono stati investiti 150 milioni di euro per creare il secondo più grande deposito nel nostro Paese gestito con le tecnologie Amazon Robotics, il colosso dell’ecommerce ha annunciato la creazione di circa ...

Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale in virtù della quale offre ad alcuni utenti la possibilità di acquistare uno smartphone a rate L'articolo Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti proviene da TuttoAndroid.

ATOMIC cerca nuovi ambassador! Passione per lo sci e grande presenza sui social : Ecco come fare a candidarsi : ATOMIC cerca nuovi ambassador: sei sempre sulle piste, nel park o galleggi nella powder? Adori le montagne innevate e hai una rilevante presenza sui social ed eccellenti doti di comunicatore e di creatore di contenuti? Allora candidati subito! Quando sei innamorato di uno sport, quando la neve e la voglia di velocità diventano i tuoi pensieri costanti e ogni tuo momento libero vorresti solo passarlo in montagna con gli sci, ma soprattutto ...

Unesco - 36 nuovi siti candidati : attesa per le colline del ProsEcco italiano : Dal 30 giugno al 10 luglio si deciderà per l'ingresso di 36 nuovi siti nei beni tutelati dall'Unesco. Dalla città di Babilonia, in Iraq, al santuario degli uccelli migratori, in Cina, in tanti aspettano una decisione. Diventare patrimonio mondiale dell'umanità, infatti, può rivelarsi un vero e proprio affare. Anche l'Italia candidata con le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene.Continua a leggere

Non solo Nova 5 da Huawei : Ecco cinque nuovi accessori : A margine dell'evento, Huawei ha annunciato alcuni accessori con i quali gli utenti potranno esaltare le potenzialità degli smartphone e dei tablet dell'azienda L'articolo Non solo Nova 5 da Huawei: ecco cinque nuovi accessori proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet : Ecco le ultime : Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet Android: a poche ore dal debutto, ecco le ultime su Xiaomi CC9, CC9e, Huawei MediaPad M6, Huawei Nova 5 e Nova 5 Pro. L'articolo Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet: ecco le ultime proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nuovi regali messi in palio con TIM Party per il mese di giugno : Nelle scorse ore ha preso il via un nuovo concorso TIM Party dedicato al film Toy Story 4, in uscita nelle sale italiane il 26 giugno 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i nuovi regali messi in palio con TIM Party per il mese di giugno proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità Wind e Tre al via domani : nuovi smartphone a rate e tante nuove offerte : Da domani, lunedì 17 giugno, il portafoglio di smartphone proposti da Wind a rate si arricchisce di nuovi modelli Xiaomi, Samsung e LG. Ecco quali sono L'articolo Ecco le novità Wind e Tre al via domani: nuovi smartphone a rate e tante nuove offerte proviene da TuttoAndroid.