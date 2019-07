EARTH DEFENSE FORCE 5 disponibile da oggi su Steam

gamerbrain

(Di giovedì 11 luglio 2019) D3PUBLISHER Inc., publisher giapponese leader nel settore, è lieto di annunciare l’odierno lancio globale di5 per Windows PC su. Per celebrare questo evento, D3PUBLISHER ha specificato che5 saràa un prezzo scontato del 20% rispetto al prezzo di € 49,99 per tutta la prima settimana dopo l’uscita su PC di. L’ultimo gioco della serie madre di EDF lanciato suquasi tre anni fa è stato4.1 The Shadow of New Despair che ha raccolto critiche super positive con oltre 3.000 recensioni e ha fatto di EDF uno dei giochi preferiti in assoluto dal pubblico su PC. Con il recente aggiornamento Western di5 uscito l’11 dicembre 2018 per PlayStation 4, il gioco ha ricevuto una pia di ...

