“È stata Marica Pellegrinelli a lasciare Eros Ramazzotti | ecco perché” | l’ultima voce

(Di giovedì 11 luglio 2019), l’addio dopo dieci anni d’amore e due figli insieme è ancora sulla bocca di tutti. Dopo i rumor della crisi, la settimana scorsa è arrivata la conferma con un comunicato congiunto in cui i due dicono che la loro relazione è giunta al capolinea per volere di entrambi e che ora vorrebbero un po’ di privacy. Ma non avendo parlato dei motivi che hanno portato a questa separazione, le indiscrezioni fioccano. Secondo il settimanale Chi, per esempio, la tempesta è scoppiata prima della scorsa primavera per via di alcune incomprensioni che hanno poi portato al crollo totale:ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentreè rimasta a Milano. Alla modella non piaceva più la casa dove abitava con il marito e ha così scelto di prendere un altro appartamento. Da quel momento non sarebbero più riusciti a ricucire il loro rapporto. ...

