Domani al Senato seminario su futuro SSN

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – Contrastare il disimpegno culturale e politico nei confronti delle politiche per la salute, rilanciare e rinnovare il ruolo del Servizio sanitario nazionale, restituire fiducia ai cittadini e a tutti gli attori del sistema pubblico. Sono i temi al centro di un incontro promosso dall’Associazione ‘Salute diritto fondamentale’, che si svolgera’a Roma a partire dalle 10 nella sala degli Atti parlamentari (Biblioteca del). Undi discussione e confronto tra studiosi, professionisti del settore, sindacati e associazionismo, con l’obiettivo di promuovere un movimento di mobilitazione che riporti la salute al centro del dibattito pubblico. “Da anni- fanno sapere gli organizzatori del- e’ in corso un lento e continuo impoverimento del Ssn, frutto del generale disimpegno nei confronti delle politiche per la ...

