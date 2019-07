Diritti d’autore | natura economica o morale che differenza c’è?

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)d’autore:chec’è? Si sente molto spesso parlare did’autore in relazione a svariate opere e realizzazioni originali, come ad esempio quadri, canzoni, poesie, foto artistiche. Però forse non tutti sanno cosa la legge intende esattamente per “d’autore” e come, in sostanza, funzionano. Vediamolo di seguito e cerchiamo di capire anche latradeid’autore. Se ti interessa saperne di più sullatra dati sensibili e dati personali, clicca qui.d’autore: qual è la fonte normativa di riferimento? La legge di riferimento in materia did’autore è la n. 633 del 1941, la quale però, nel corso del tempo, ha subito modifiche rilevanti. Facciamo infatti riferimento al Decreto Legge n. 148 del 2017, che ...

