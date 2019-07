Diletta Leotta | flirt in corso con il pugile Daniele Scardina | l’indiscrezione

tvzap.kataweb

(Di giovedì 11 luglio 2019) Era la single più ambita dell’estate 2019 dopo l’annuncio della fine della storia con Matteo Mammì, ma orapotrebbe non avere più il cuore libero. Dopo numerosiche le sono stati affibbiati, come quello con Francesco Monte – che nel frattempo è stato ufficializzato come concorrente della prossima edizione di Tale e quale show –avrebbe trovato una nuova persona da frequentare. La notizia arriva dal settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 12 luglio con gli scatti che ritraggono una bionda di spalle che sarebbeaccanto a quello che è stato identificato come. Le foto della rivista li vedono passegiare abbracciati a Ibiza dopo aver passato la serata al Lìo. Effettivamente nelle stories dellasi vede anche. View this post on Instagram CLAMOROSO SU “SPY”: LA ...

marco_crimi : Diletta mi sei scaduta. Chi è quel tamarro con cui ti sei fidanzata?! #Diletta #Leotta - EnzoArlotta29 : RT @Sport_Mediaset: #DilettaLeotta non è più single... In love con #DanieleScardina? - Sport_Mediaset : #DilettaLeotta non è più single... In love con #DanieleScardina? -