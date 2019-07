Diletta Leotta | estate da single | è finita con Matteo Mammì

Diletta Leotta fidanzata con il pugile Daniele Scardina? (FOTO) : Solo pochi giorni fa Diletta Leotta annunciava la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il 'toto fidanzato' e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell'estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d'oro” del momento: calciatori, musicisti e personaggi tv. Ma, a sorpresa, la singletudine di Diletta Leotta è durata pochissimo: il ...

Diletta Leotta esplosiva con le amiche! Social in delirio : Con l'ammiccante didascalia "Hola señoritas", la bionda conduttrice di DAZN fa il pieno di like e visualizzazioni posando con cinque bellissime amiche sotto il sole in una splendida piscina. In costume intero color rosa barbie che mette in evidenza tutte le sue curve, Diletta Leotta dà il buongiorno ai suoi follower posando in piscina con un gruppo di amiche e subito i suoi fan si scatenano regalandole una pioggia di like e commenti ...

Moro con gli occhi verdi - come il padre! Diletta Leotta allo scoperto : Diletta Leotta non si perde d’animo. Chiusa la storia con Matteo Mammì, la bella conduttrice ha in mente un nuovo amore. Intervistata dal settimanale Gente, Diletta Leotta ha raccontato la fine della lunga relazione con il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, senza escludere categoricamente un possibile ritorno di fiamma. “È stata una scelta di entrambi – ha confessato la ventisettenne siciliana, precisando – Non amo parlare pubblicamente della ...

Diletta Leotta svela i retroscena della rottura con Matteo Mammì : “Con Francesco Monte…” : “Mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. A un mese dalla fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, Diletta Leotta ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista al settimanale Gente, dove ha svelato i retroscena della rottura. “E’ stata una scelta di entrambi”, ha spiegato aggiungendo che al momento non esclude un possibile ritorno ...

Foto hot Diletta Leotta! Ecco chi sono due giornalisti : Il loro dovere sarebbe stato denunciare di essere entrati in possesso di Foto hot di Diletta Leotta rubate dal suo iPhone. E invece, pur conoscendone l’origine illecita, hanno scelto di pubblicarle a pagina 31 di «Eva Tremila Express». Decisione che ora rischia di costare il processo alla direttrice editoriale del settimanale, Roberta Damiata, nonché al suo direttore responsabile, Ugo Consolazione. Ora rischiano il processo perché il pm Villani ...

Per la stupenda Diletta Leotta arriva una bellissima notizia : Momento d’oro per Diletta Leotta. La bionda e bellissima conduttrice si prepara a cimentarsi con una nuova avventura televisiva. Diletta, Daniele Battaglia e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) terranno compagnia agli spettatori di Italia1 con un frizzante programma dall’atmosfera decisamente estiva. Per Diletta Leotta, un altro passo per entrare sempre più nelle case degli italiani e nei cuori, non solo, degli appassionati di sport. La ...

Diletta Leotta cambia vita : nuovo programma Mediaset : Dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mammì, ora Diletta Leotta sembra godersi una nuova vita, sia sentimentale sia professionale. Dopo le esperienze di Sky e DAZN, a breve la bella conduttrice tornerà in televisione con un nuovo programma targato Mediaset. Accantonate per un momento le indiscrezioni che la vorrebbero già fidanzata con Gian Enrico Gilardi, un business manager di successo che vanta ...

Sanremo 2020 conduttori : Diletta Leotta valletta di Amadeus? : Diletta Leotta in pole per la conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus In quest’ultimo periodo Diletta Leotta è riuscita sicuramente a catalizzare l’attenzione su di sè tra le varie notizie di gossip inerenti alla sua imminente rottura dal fidanzato storico Matteo Mammì e i suoi nuovi impegni televisivi. E proprio su quest’ultimo aspetto, il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe ...