Diletta Leotta è fidanzata col pugile Daniele Scardina | dimenticato Matteo Mammì

Diletta Leotta fa una story Instagram con Daniele Scardina - con loro Gué Pequeno e Yusmary Ruano : Diletta Leotta in compagnia di Daniele Scardina, detto "King Toretto", il campione del mondo supermedi di pugilato. I due si trovano a Ibiza in vacanza, spesso in barca, con Gué Pequeno e la modella cubana Yusmary Ruano, che con il rapper ha inciso anche un singolo Santeria, in featuring con Marracash.Continua a leggere

Diletta Leotta dimentica Matteo Mammì : è fidanzata col pugile Daniele Scardina : Sembra essere durato poco il periodo da single della bella Diletta Leotta. La conduttrice infatti, dopo aver annunciato la fine della sua lunga relazione con l?ex fidanzato Matteo Mammì,...

Diletta Leotta dimetica Matteo Mammì : è fidanzata col puglie Daniele Scardina : Sembra essere durato poco il periodo da single della bella Diletta Leotta. La conduttrice infatti, dopo aver annunciato la fine della sua lunga relazione con l?ex fidanzato Matteo Mammì,...

Diletta Leotta paparazzata a Ibiza con il pugile Daniele Scardina : La vita da single di Diletta Leotta è durata molto poco. Dopo la fine della relazione con Matteo Mammì, il suo cuore già batte per un altro uomo. A rivelarlo è “Spy”, che pubblica le foto della conduttrice che passeggia nella notte di Ibiza abbracciata al pugile Daniele Scardina. Le immagini di “Spy”, lasciano poco spazio ai dubbi: la Leotta e Scardina camminano abbracciati per le strade della Isla Blanca, in atteggiamento molto più che ...

Diletta Leotta dimentica Matteo Mammì col pugile Daniele Scardina : Diletta Leotta non è più single. Ha ritrovato l’amore col pugile Daniele Scardina. A meno di un mese dall’annuncio della fine della sua storia con Matteo Mammì, col quale è stata lungamente fidanzata, la giornalista di Sky ha trovato chi le fa battere ancora il cuore. A rivelarlo è il settimanale Spy che ha immortalato la bella Diletta in atteggiamenti affettuosi con Scardina. Il nuovo bello della Leotta ha 28 anni, è campione del mondo IBF dei ...

Diletta Leotta - flirt in corso con il pugile Daniele Scardina : l’indiscrezione : Era la single più ambita dell’estate 2019 dopo l’annuncio della fine della storia con Matteo Mammì, ma ora Diletta Leotta potrebbe non avere più il cuore libero. Dopo numerosi flirt che le sono stati affibbiati, come quello con Francesco Monte – che nel frattempo è stato ufficializzato come concorrente della prossima edizione di Tale e quale show – Diletta avrebbe trovato una nuova persona da frequentare. La notizia ...

Gossip : Diletta Leotta beccata a Ibiza col pugile 'King Toretto' - campione mondiale IBF : Diletta Leotta avrebbe già un nuovo amore: la rivista Spy, infatti, mostra le immagini esclusive della serata romantica che la giornalista ha condiviso l'altra sera a Ibiza con Daniele Scardina. Il presunto compagno della bella presentatrice sportiva, è un campione del mondo IBF nella categoria supermedi: stando a quello che si vocifera in rete, a presentare i due sarebbe stato il rapper Guè Pequeno. La Leotta a passeggio con Daniele Scardina in ...

Ecco il nuovo fidanzato di Diletta Leotta : Poche settimane fa Diletta Leotta ha annunciato la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì, dirigente Sky con cui sembrava essere a un passo dal matrimonio, e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il ‘toto fidanzato’ e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell’estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d’oro” del momento: da Francesco Monte al calciatore Marco ...

Diletta Leotta a Ibiza con King Toretto! il campione di pugilato Daniele Scardina : Il settimanale "Spy" entra in possesso di alcuni scatti esclusivi che ritraggono Diletta Leotta (di spalle) in compagnia di Daniele Scardina, detto "King Toretto", il campione del mondo supermedi di pugilato. A Ibiza, scrive il settimanale, c'è uno scambio di tenerezza in corso tra i due ma va precisato, ad onor del vero, che le foto fornite dal settimanale sono tutte di spalle e, mentre si riconosce chiaramente il pugile, è difficile ...

Diletta Leotta non è più single? Beccata in atteggiamenti affettuosi - gossip : Diletta Leotta ha ritrovato l’amore? La conduttrice Beccata in compagnia di un pugile Non si ferma il gossip che ruota intorno alla bella conduttrice siciliana Diletta Leotta. Se solo lo scorso mese era uscita la notizia della rottura con Matteo Mammì (con il quale ha vissuto una storia di ben quattro anni), e dopo diversi flirt […] L'articolo Diletta Leotta non è più single? Beccata in atteggiamenti affettuosi, gossip proviene da ...

Diletta Leotta avrebbe un nuovo fidanzato : paparazzata con Daniele Scardina - Foto : Non solo Belen e Stefano, quest'estate al centro del gossip vi è anche un'altra bellissima amatissima dal pubblico e dai follower social. Parliamo di Diletta Leotta, la celebre giornalista e conduttrice tv Sky, la quale qualche tempo fa ha annunciato la fine della sua lunga relazione con Matteo Mammì. A distanza di un po' di tempo da quell'annuncio, ecco che la bella Diletta avrebbe ritrovato nuovamente il sorriso: il settimanale Spy, infatti, ...

Chi è Daniele Scardina - il nuovo fidanzato di Diletta Leotta (FOTO) : La conduttrice ritrova il sorriso dopo la fine della relazione con Matteo Mammì, annunciata qualche settimana fa

Diletta Leotta - estate da single : è finita con Matteo Mammì : Diletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaAmiche, famiglia e impegni di lavoro: a dare un’occhiata al suo profilo social è questo il «menu» delle ...

Diletta Leotta fidanzata con il pugile Daniele Scardina? (FOTO) : Solo pochi giorni fa Diletta Leotta annunciava la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il 'toto fidanzato' e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell'estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d'oro” del momento: calciatori, musicisti e personaggi tv. Ma, a sorpresa, la singletudine di Diletta Leotta è durata pochissimo: il ...