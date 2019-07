DIETRO LE QUINTE Il ' campo minato' sull' asse Lega-M5s

DIETRO LE QUINTE/ Le 'misteriose' liti sulle alleanze all'ombra del Colle : Mattarella sta muovendo le sue pedine per evitare le elezioni anticipate che non garantirebbero un governo stabile e prepara un governo tecnico.

DIETRO LE QUINTE/ 15 giorni per scoprire il 'doppio gioco' di Salvini : Matteo Salvini sembra giocare una partita per provocare la caduta del Governo o continuare a logorare il Movimento 5 Stelle

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi - Putin e il fantasma di Salvini e Toti : L'incontro ha rischiato di saltare tra Putin e il Cavaliere ha fatto infuriare Berlusconi che vede il suo potere messo a rischio da Salvini e Toti.

DIETRO LE QUINTE/ Putin - Casaleggio - l'Ue e quella voglia di voto anticipato : L'Italia è stata bastonata nel giro delle nomine Ue. E Davide Casaleggio ritiene sia meglio riportare al M5s all'opposizione: dopo un voto anticipato

Sergio Mattarella - DIETRO le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

DIETRO le quinte del summit Zingaretti-Conte : “Ma cosa facciamo con i boscimani?” : Il confronto tra il premier Conte e il segretario Zingaretti si è svolto come segue. E’ stato molto completo al di là di come ognuno di noi la pensi. L’argomento era “Immigrazione (e conseguenze)”. Zingaretti: “Mi chiedo come lei prof. Conte possa guidare un governo dove il ministro Salvini tiene

DIETRO LE QUINTE/ Sea Watch - Ilva e Atlantia preparano l'uscita di scena di M5s : Negli ultimi giorni si stanno susseguendo notizie vere e fatti mediatici che non lasciano ben sperare per il futuro dell'Italia

Temptation Island - indiscrezione : chi ci lavora DIETRO le quinte - macchina mostruosa per Canale 5 : Il montaggio, i testi, la scelta del cast, le musiche azzeccatissime, le tresche. Temptation Island è un programma leggero ma il lavoro che c'è dietro le quinte è mostruoso. E il risultato si vede eccome. Su Twitter viene sottolineata la mole degli autori nella trasmissione prodotta da Maria De Fili

DIETRO LE QUINTE/ Salvini-Mattarella - due obiettivi e una corsa contro il tempo : Salvini prende tempo sapendo che in caso di crisi Mattarella tenterebbe, con successo, di formare un governo tecnico. A luglio invece sarebbe tardi

All together now - tutti commossi per Veronica Liberati. Ed ecco cosa accade DIETRO le quinte alla ragazza prodigio : Standing ovation per Veronica Liberati, la ragazza di 23 anni che ieri sera ha stregato i giudici di All together Now con una meravigliosa canzone di Mia Martini: “E non finisce mica il cielo”. E se pensate di averla rivista da qualche parte quel volto dolcissimo, sappiate che per Veronica non è l’esordio in tv. L’ex bambina di “Ti lascio una canzone” è però famosa per aver partecipato ad Amici nel corso dell’ultima stagione – sfidò Giordana ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Berlusconi per usare Toti contro Salvini : La nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti a coordinatori di FI è l'ultimo tentativo, per ora, di Berlusconi di essere determinante

DIETRO LE QUINTE/ Il silenzio - Made in Usa - di Salvini che preoccupa il Colle e l'Ue : Palazzo Chigi ha spedito la lettera di in risposta alla procedura di infrazione. Oggi Conte sarà al Consiglio europeo. Con DIETRO l'ombra di Salvini

DIETRO LE QUINTE/ Stop alle correnti : l'idea di Zingaretti per non finire come Renzi : Non è Zingaretti ad aver messo alle porte i Renziani: sono stati loro a non voler entrare nella nuova segreteria Pd. E adesso nel mirino ci sono le correnti

Amici - Irama e Stash DIETRO le quinte dei nuovi provini : la dichiarazione d'amore fa impazzire le fan : Certo, la stagione di Amici è terminata. Ma il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non va mai in vacanza, tanto che sono già iniziati i provini per la prossima stagione, presenti Stash e Irama, ex concorrenti del programma e molto Amici anche fuori dalla tv. Tra loro due l'affetto è