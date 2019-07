Diciottenne arrestato dopo la denuncia di stupro | Mi ha costretto | ho paura

È stato arrestato un Diciottenne per l'omicidio del pittore romano Umberto Ranieri : Un ragazzo di 18 anni è stato fermato questa mattina dai carabinieri della stazione Casilina per l'omicidio del pittore Umberto Ranieri, 55 anni, avvenuto lo scorso 17 marzo a Largo Preneste, periferia della Capitale. L'uomo fu aggredito e ucciso dopo aver invitato un gruppo di giovani a non sporcare la piazza. E' un ragazzo di origine tunisina il 18enne fermato dai carabinieri per l'omicidio di Umberto Ranieri. Il giovane, secondo quanto si ...