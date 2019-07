Denise Nickerson è morta Addio alla Violet del film Willy Wonka

È morta Denise Nickerson - fu Violet in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato : È morta il 10 luglio l’attrice statunitense Denise Nickerson, famosa per aver interpretato il personaggio di Violet Beauregarde nel film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (1971) con Gene Wilder, prima pellicola tratta dal romanzo di Roald Dahl. La donna si è spenta ad Aurora, in Colorado, all’età di 62 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia con un post su Facebook. L’ex ...