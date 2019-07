Demiral | ' Giocare alla Juventus è un sogno che ha ogni bambino'

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Laha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dsocietà emiliana in gennaio in sinergia con la, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo eventuale acquisto in estate, prelazione evidentemente esercitata dper 16 milioni di euro. Il centrale ha dimostrato tutte le sue qualità in Serie A, bravo nell'anticipo e nei colpi di testa, ottimo senso della posizione, e vizio del gol. Il turco dovrebbe essere il quinto centrale difensivo dellaper la prossima stagione. In una recente intervista rilasciata ad un'emittente televisiva turca, Canli Spor, il difensore ha espresso ...

