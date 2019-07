De Ligt Juventus | fumata bianca | ecco quando sarà annunciato!

Calciomercato Juventus - de Ligt più vicino : alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a ...

Calciomercato Juventus - la stampa olandese non ha dubbi : imminente l’accordo con l’Ajax per De Ligt : Stando ai media olandesi, la Juventus e l’Ajax sarebbero vicinissime a raggiungere un accordo per il trasferimento in bianconero di De Ligt La Juventus è vicinissima a chiudere con l’Ajax l’operazione Matthjis De Ligt, secondo la stampa olandese infatti le parti sarebbero prossime ad un accordo per il passaggio in bianconero del giovane difensore. Il club campione d’Italia avrebbe infatti alzato l’offerta, ...

Juventus-Matthijs De Ligt - "è fatta". In Olanda sono certi : "Sabato presentazione a Torino" : Tutto fatto per Matthijs De Ligt alla Juventus? Pare proprio di sì, assicurano in Olanda: si chiude per 67 milioni di euro complessivi, restano da definire solo piccoli dettagli. Secondo il De Telegraaf, addirittura, il difensore quasi-ex Ajax verrà presentato a Torino già sabato, in modo da non far

Calciomercato Juventus - per de Ligt mancherebbero 8 milioni : Barcellona forte su Cancelo : Matthijs de Ligt e le cessioni. Il Calciomercato della Juventus si muove su un doppio binario. Per il talento olandese ormai siamo alla stretta finale, l’Ajax ha ricevuto dai bianconeri una nuova offerta, mancherebbero sette, al massimo, otto milioni per avere il via libera definitivo. Una volta sistemato il tormentone estivo, si passerà ai trasferimenti in uscita con Joao Cancelo che sarà il pezzo pregiato. Per il portoghese c’è la coda, il ...

Sky Sport fa il punto sul mercato della Juventus. Si tratta a oltranza con l'Ajax per De Ligt mentre Higuain, nonostante i cori di incitamento dei tifosi alla Continassa, resta in uscita. Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua

Juventus - si starebbe trattando ad oltranza con l'Ajax per chiudere l'affare De Ligt : La Juventus, da oggi in avanti, si dividerà in due, infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi lavoreranno sul campo mentre la società si muoverà sul mercato per rinforzare la squadra. Fabio Paratici, in queste ore, è concentrato per portare a Torino Matthijs De Ligt. L'olandese è il grande obiettivo dei bianconeri e la speranza è di poterlo vedere presto alla Continassa. La Juve starebbe trattando ad oltranza con l'Ajax per limare le distanze per ...

De Ligt Juventus - affare fatto : la cifra del trasferimento è monstre! : DE Ligt Juventus- affare fatto tra l’Ajax e la Juventus per il passaggio in bianconero di De Ligt. Il centrale olandese vestirà bianconero già nel corso delle prossime ore. cifra record che potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro con i relativi bonus. La conferma sarebbe arrivata anche dalla compagna del difensore, la quale […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

Calciomercato Juventus, le notizie LIVE e in tempo reale di oggi mercoledì 10 luglio. Bianconeri sempre protagonisti delle trattative in entrata ed in uscita. Nel giorno del raduno alla Continassa, con l'esordio sul campo di Maurizio Sarri, si susseguono le indiscrezioni sui possibili rinforzi e le probabili cessioni nell'organico

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...

De Ligt Juventus - promessi sposi : Juve e Ajax sempre più vicini : DE Ligt Juventus – Sono giorni decisivi per il colpo Matthijs de Ligt. La Juventus, infatti, attende il giovane difensore olandese e, viceversa, il capitano dell’Ajax attende i bianconeri. Come anticipato da Calciomercato.it, de Ligt e la Juventus sono ormai ‘promessi sposi’, ma manca l’accordo con il club olandese. La dirigenza è così al lavoro per limare […] More

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

Raiola : 'De Ligt ha l'intesa con la Juventus' : La Juventus inizierà ufficialmente la preparazione estiva il 10 luglio, la rosa bianconera dopo le visite mediche si radunerà alla Continassa e successivamente si trasferirà in Asia per la tourneé che la vedrà impegnata in match importanti di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera, dopo le ufficializzazioni di Ramsey, Rabiot, Pellegrini, Buffon e Demiral, continua a lavorare sul mercato, con l'idea di concretizzare ...