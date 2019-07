De Laurentiis | «Inseriamo nelle scuole elementari italiane la tecnica e la tattica del

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Deinaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con il Benevento in cui potremmo rincontrare Maggio, Roberto Insigne e Inzaghi» Denel laboratorio che idee darebbe al calcio? «Bisognerebbe parlare per giornate intere, il problema che da tanti anni ho riscontrato in questo paese è che tu parli e la gente non ascolta. È distratta o fa finta. orse non vuol capire o molto spesso non gli è chiaro in tuo messaggio» Iacobelli di TuttoSport: Cosa ne pensa del progetto SuperChampions? «Credo ...