Daria Bignardi torna in tv con un nuovo programma | L’Assedio | dettagli

Palinsesti Discovery - l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove - Crozza confermato per tre anni - nessuna trattativa con la Gialappa’s Ban : “Soddisfatti, ma mai adagiarsi sugli allori vogliamo fare ancora di più”. Così l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo, commentando il semestre record per il portfolio totale che mette a segno +12% di share in prime time. E sono tante le novità che riguardano il mondo che racchiude Nove, Real Time , Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay. Tante le conferme e ci sarà ampio spazio anche per gli ...

Daria Bignardi e il suo nuovo amore Stefano Carla Aletti : Daria Bignardi - come segnalato dalla rivista Chi - ha un nuovo amore, si tratta del finanziere Stefano Carlo Aletti. Daria Bignardi ha ufficialmente archiviato la storia con l’ex marito Luca Sofri, terminata lo scorso autunno, dopo un matrimonio durato più di dieci anni. La Bignardi ha adesso accanto un nuovo compagno. Si tratta di Stefano Carlo Aletti: 52 anni e fa parte di una delle famiglie storiche della finanza italiana, che ha ...

