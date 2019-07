Da ricercatori italiani un nuovo farmaco contro il cancro al seno | evita le asportazioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il carcinoma mammario Triplo Negativo “Tn” colpisce il, e deve il suo nome (“Tn”, triplo negativo) al fatto che queste cellule tumorali non hanno sulla loro superficie bersaglicui si può agire con le terapielogiche classiche: i comuni chemioterapici non funzionano, e non si non dispone ancora di farmaci selettivi ed efficaci per combatterlo. Le terapielogiche e le radioterapie sono poco funzionanti, e per questo motivo si procede generalmente con la mastectomia. L’obiettivo di una ricerca condotta nell’Università della Basilicata è stato quindi quello di trovare unadatto are lechirurgiche. Il team di ricerca – coordinato dalla docente di Chimica farmaceutica e tossicologica, Carmela Saturnino, e costituito da sei componenti del Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata ...

