Crotone | inizia ufficialmente la stagione | le parole di Vrenna sul mercato

(Di giovedì 11 luglio 2019) E’ta ladel. A parte qualche calciatore, tra cui Bellodi (impegnato con la nazionale Under 19), si sono tutti ritrovati in città per una serie di analisi e l’incontro col nutrizionista. Poi la presentazione dei quattro nuovi acquisti (Messias, Rutten Evan’s e Petris) e il primoallenamento aperto ai tifosi. Nel frattempo, il presidente Gianniha parlato di, nello specifico di Benali: “Resta con noi, a meno che non arrivi una proposta che ci faccia girare la testa“, le sue. Stesso discorso per Simy, mentre il dg Raffaelee il ds Peppe Ursino hanno parlato dei profili che interessano al club: un difensore mancino e due attaccanti. Profili già individuati, ma per i quali si potrà operare solo nella prossima settimana.L'articolola: ledisul...

