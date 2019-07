Crosetti | “Bellissimo il nuovo stadio di Milan e Inter | peccato che manchino le squadre”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lapidario e ficcante come sempre Maurizionel suo brevissimo commento su Repubblica riguardo alla questionedio. I due club hanno appena presentato ilprogetto al Comune, un progetto che presuppone di abbattere l’impianto più bello d’Italia e che conferma la distanza trao e il resto della penisola. Mentre Roma è impantanata, Napoli si è mossa solo con i soldi delle Universiadihanno presentato al sindaco Sala il progetto per il. È perfetto, c’è tutto. Mancano solo le squadre. Un colpo che ferisce non l’idea delimpianto, non il progetto, ma i due club, mettendo in discussione quanto fatto sul campo in questi anni e quanto fatto sul calciomercato fino a questo punto L'articolo: “Bellissimo ildichele squadre” sembra essere il ...

