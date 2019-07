Crisi demografica | dove la popolazione è in maggior calo L’evoluzione negli anni

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)laè in– infografiche In Italia laè inda diversi. Nonostante l’immigrazione, ildelle nascite è troppo forte e nel 2018 il numero dei residenti in Italia è diminuito di 124 mila unità. Di 400 mila in 4. Maprecisamente il tasso di crescita dellaè risultato più negativo l’anno scorso e in quelli precedenti? Navigando nella nostra infografica possiamo scoprirlo. Ed è subito evidente che l’unica area con un aumento dellaè stata quella centrale del Nord, del resto la più sviluppata economicamente, ovvero la Lombardia, tranne Como e Sondrio, il Trentino Alto Adige, e una parte di Veneto ed Emilia Romagna. In provincia di Bolzano l’aumento degli abitanti è stato del 6,4%, in quella di Milano del 4,9%. Altrove è il deserto, ...

