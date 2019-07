CorSport | “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a porte aperte”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento deldi, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di giornalisti e tifosi, non lesinando neppure le battute a cui ci ha abituati. Un’eccezione, in un’epoca in cui c’è anche chi lele chiude. Un’eccezione che accomuna ilal Milan di Elliot, che ha fatto lo stesso a Milanello. Anche se in questo caso c’è una motivazione diversa, quella di aumentare la passione e il contatto con i tifosi per colmare la partenza col botto dell’Inter di Conte. Non farà lo ...

