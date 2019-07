Concorso Assistenti Amministrativi | 71 posti nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna

leggioggi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 71 figure con. Nella procedura selettiva verranno valutati i titoli posseduti e i punteggi ottenutiprove d’esame per stilare le graduatorie. I 71verranno inquadrati in categoria C a tempo indeterminato e verranno così assegnati: 16presso l’Azienda USL di Bologna; 8 presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna; 12 per l’Azienda USL di Imola; 20 per l’Istituto Ortopedico Rizzoli; 12 per l’Azienda USL di Ferrara; 3 presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. I Concorsi Pubblici attivi: requisiti di partecipazione I candidati per essere ammessi alla procedura concorsuale devono essere in possesso dei requisiti generali e di determinati requisiti ...

TerrinoniL : Concorso assistenti amministrativi, 71 assunzioni negli ospedali in Emilia Romagna - jobsocialeu : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA Concorso (Scad.8 agosto 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per… - biancolavoro : 'Concorso assistenti amministrativi, 71 assunzioni negli ospedali in Emilia Romagna' -