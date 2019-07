Come cambierà il clima in futuro | Roma come Adana | Milano e Torino come Dallas

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Secondo una ricerca pubblicata su Plos One, condotta dai ricercatori dell’Università Eth di Zurigo, nel 2050 ildi Londra somiglierà a quello attuale a Barcellona, Stoccolma saràBudapest, ParigiCanberra,. I ricercatori hanno preso in esame 520 città e le hanno unite a coppie, associando a ciascuna di esse quella in cuiattuale diventerà ildell’altra, nel 2050. Le città analizzate sono state studiate in base a 19 variabili, tra cui temperatura e precipitazioni, basandosi su modelli “ottimistici” cioè supponendo che le emissioni nocive si stabilizzeranno entro il 2050 in modo da limitare il rialzo della temperatura globale a 1,4°C rispetto al periodo preindustriale. In terminitici le città dell’emisfero nord somiglieranno nel 2050 a quelle che oggi si trovano mille km ...

_singvlarity__ : SOPE AU ??,, myg+jhs Min Yoongi, famoso rapper conosciuto come agust d, dedica tutte le sue giornate a scrivere mu… - anticofuturo : @matteosalvinimi #7dicembre 2017: 'Cambierà la musica ve lo garantisco.' #10luglio 2019 e un anno di governo come… - SoniaSamoggia : Guardati indietro e scopri che è la stessa cosa che abbiamo detto ogni volta, non è che ora non sia un periodo surr… -