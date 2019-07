Clima | i video online inquinano quanto la Spagna

Testo e video di Never Really Over di Katy Perry - nel nuovo singolo amore e ossessione in un Clima tropicale : La popstar californiana sembra essere tornata all'era discografica di Teenage Dream col nuovo singolo rilasciato il 31 maggio: Never Really Over di Katy Perry è un brano pop che racconta l'ossessione per un amore rispetto al quale sembra impossibile andare avanti, ma l'atmosfera è tutt'altro che drammatica, decisamente soft e quasi tropicale, perfettamente calzante al periodo estivo. La traccia è stata prodotta da DJ Zedd, con cui la Perry ...