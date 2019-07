Classifica Tour de France 2019 | sesta tappa | Giulio Ciccone maglia gialla! Nibali

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - Sagan saldo in verde : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe ancora Maglia gialla, ma oggi a La Planche des Belles Filles tutto dovrebbe cambiare, 6tappa,.

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Mulhouse-La Planche des Belles Filles : i possibili scenari tattici. Addirittura 7 GPM - spazio agli uomini di Classifica : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour DE France 2019 DALLE 12.30 Eccoci alla sesta tappa del Tour de France 2019, il primo grande appuntamento in salita di questa edizione della Grande Boucle. Sono 160,5 km previsti da Mulhouse a La Planche des Belles Filles, e sette i GPM che il gruppo dovrà affrontare sin dal km 40. Un sequenza infernale, una tappa senza un attimo di respiro, la sfida iniziale tra coloro che di qui in ...

Tour de France 2019 - Paolo Slongo su Nibali : “Domani capiremo se fare Classifica o puntare ad altro” : Cresce l’attesa per la sesta tappa del Tour de France 2019, domani andrà in scena una frazione cruciale alla Grande Boucle con il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles. La durissima giornata sui Vosgi stravolgerà la classifica generale e darà le prime risposte importanti riguardo alle condizioni fisiche dei vari pretendenti al successo conclusivo, la lotta per la maglia gialla si infiammerà in montagna e su questo traguardo ...

Classifica Tour de France 2019 - quinta tappa : Alaphilippe rimane in giallo - Nibali a 21” da Bernal. Domani arrivo in salita : Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla al termine della quinta tappa del Tour de France 2019, la frazione movimentata con arrivo a Colmar non ha stravolto la Classifica generale della Grande Boucle e i distacchi tra i big sono rimasti invariati. Il transalpino della Deceuninck-Quick Step si presenterà con il simbolo del primato alla tappa di Domani che prevede il primo arrivo in salita (a La Planche des Belles Filles), Egan Bernal conserva ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della quinta tappa Saint-Dié-des-Vosges-Colmar : sprint vincente di Peter Sagan - battuti van Aert e Trentin : Peter Sagan vince la quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Il 29enne slovacco della BORA-Hansgrohe, con la maglia verde, si impone nettamente nella volata ristretta, battendo il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e il campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), mentre il Francese Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) resta saldamente in maglia gialla. Di seguito il risultato, la ...

Tour de France 2019 - la Classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Bernal a 15” - bene Nibali. Domani primo arrivo in salita : Steven Kruijswijk si conferma il migliore in classifica generale tra i favoriti per la conquista del Tour de France 2019, l’olandese conserva 15 secondi di vantaggio su Egan Bernal al termine della quinta tappa della Grande Boucle. Domani si incomincerà a fare sul serio col primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, il capitano della Jumbo-Visma e l’alfiere del Team Ineos sono davanti a tutti ma rimangono in scia Geraint ...

Classifica Tour DE FRANCE 2019/Alaphilippe maglia gialla - Wellens vuole riconfermarsi : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: la maglia gialla è sempre sulle spalle di Julian Alaphilippe, pure alla vigilia della 5tappa. Ecco le altre graduatorie.

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Dié-des-Vosges-Colmar : i possibili scenari tattici. Occhio a Valverde e Alaphilippe - uomini di Classifica sull’attenti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA tappa DI oggi DEL Tour DE France 2019 DALLE 12.30 Eccoci alla quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar, per una frazione nervosa, adatta a qualche colpo di mano, dove potrebbero entrare in scena gli uomini da Classiche; insomma, si prospetta una giornata simile a quella di Épernay. La seconda parte della tappa è movimentata, con tre côte di cui l’ultima a ...

Tour de France 2019 - la Classifica dei favoriti : non cambia nulla dopo la quarta tappa. Comanda sempre Kruijswijk : Non cambia ovviamente nulla in chiave classifica dei favoriti al termine della quarta tappa del Tour de France 2019, conclusasi in volata. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata: a guidare, sfruttando l’eccellente lavoro della Jumbo-Visma nella cronometro a squadre, è Steven Kruijswijk. Tour de France 2019 classifica dei favoriti 1. Steven Kruijswijk (Olanda, Jumbo-Visma) 2. Egan Bernal (Colombia, Team Ineos) a 15” 3. Geraint ...

Classifica Tour de France 2019 - quarta tappa : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla : Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla al termine della quarta tappa del Tour de France 2019. Il 27enne Francese della Deceuninck-Quick Step, dopo il numero da fenomeno di ieri, non ha avuto problemi a difendere il simbolo del primato nella frazione odierna, conclusa con la volata vincente di Elia Viviani. In graduatoria Alaphilippe ha quindi sempre 20” di vantaggio su Wout van Aert e 25” su Steven Kruijswijk. Di seguito la Classifica ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della quarta tappa Reims-Nancy : la volata premia Elia Viviani! : La Reims-Nancy, quarta tappa di 213.55 km del Tour de France, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata: vince Elia Viviani, che lungo le transenne batte tutti gli avversari. Secondo il norvegese Alexander Kristoff, completa il podio di tappa l’australiano Caleb Ewan. Chiude al quarto posto Peter Sagan. Ordine d’arrivo Reims-Nancy (213.5 km) 1 VIVIANI Elia Deceuninck – Quick Step 5:09:20 2 KRISTOFF Alexander ...

Classifica Tour DE FRANCE 2019/ Alaphilippe maglia gialla : occhio ai più giovani : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019, Julian Alaphilippe nuova maglia gialla dopo la splendida azione di ieri, il FRANCEse è leader e oggi...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe il miglior corridore al mondo per le corse di un giorno. Ma la Classifica generale resta un’utopia… : Dopo la splendida azione odierna al Tour de France è difficile avere ancora dubbi: Julian Alaphilippe è il più forte corridore da classiche del momento. Il 27enne Francese ha realizzato un numero di grandissimo spessore tecnico e tattico nella terza tappa, che presentava un finale che ricordava quello di una delle classiche delle Ardenne e in particolare della Liegi-Bastogne-Liegi, che manca ancora nel palmares del transalpino. Il portacolori ...