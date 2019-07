«Chiudi gli occhi | torna bambino» | Paola Turci ci racconta la sua infanzia

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ascolta la puntata nel player qui sotto:– Quel compagno di scuola Non so se avete mai ascoltato quel tratto di canzone di Antonello Venditti chendo indietro al liceo fa: Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene perché, ditemi, chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Ora: Paolo e Francesca ce li ricordiamo bene tutti. Amanti che ardono nell’Inferno, nella Divina commedia di Dante: «Amor, ch’a nullo amato amar perdona/mi prese del costui piacer sì forte/che, come vedi, ancor non m’abbandona». Qui, oggi, una donna che quando imbraccia la chitarra non ce n’è per nessuno, ci porta con lei sui suoi, di banchi di scuola, e in quegli anni Settanta di ...

