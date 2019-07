Chicago P D 5 prima puntata | trama e anticipazioni 11 luglio 2019 su Italia 1

cubemagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019)P.D. 5. La quinta stagione della serie tv va in onda in chiaro su1 da giovedì 11. Ecco di seguito il cast completo e lesul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D. 511suP.D. 5X04 La spia. Ruzek conduce un’operazione sotto copertura e, assieme a Eddie Green, incontra Kurtis Washington e Andre Wallace, due noti spacciatori.P.D. 5X05 A casa. Jordan diventa aggressivo quando scopre che Vinessa ha subito un tentativo di stupro; impugna una pistola e prova a uccidere i responsabili.P.D. 5X06 La caduta. Una famiglia di tre persone viene assassinata nella notte. In casa vengono trovati due chili di cocaina quindi l’intelligence coinvolge nelle indagini il sergente McGrady....

ailinon80 : RT @trentinovolley: #VNL2019, le statistiche di Aaron #Russell nella prima giornata della Final Six di #Chicago - hekimasss : RT @trentinovolley: #VNL2019, le statistiche di Aaron #Russell nella prima giornata della Final Six di #Chicago - trentinovolley : #VNL2019, le statistiche di Aaron #Russell nella prima giornata della Final Six di #Chicago -