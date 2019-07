Chiara Ferragni incinta di nuovo? Gli indizi su Instagram

dilei

(Di giovedì 11 luglio 2019)? Secondo le ultime indiscrezioni la fashion blogger sarebbe in attesa del secondo figlio da Fedez. La conferma sembra arrivare direttamente da, dove numerosi fan hanno iniziato in queste ore a fare gli auguri all’influencer e al marito. Tutto è iniziato quandoha pubblicato sui social un tenero scatto di Leone. La famiglia è tornata da poco dalle vacanze trascorse sul lago di Como e lanon potrebbe essere più felice. Il motivo del suo sorriso è una nuova gravidanza? In molti sono convinti di sì e credono che la modella sia in dolce attesa, ma stia cercando in tutti i modi di proteggere la sua privacy e quella del piccolo (o della piccola) in arrivo. Il gossip questa volta parte da fonti vicine alla coppia e da, dove sono numerosi i commenti dedicati agli auguri per l’arrivo di un secondo bebè. “Che bello! Leo tra ...

zazoomnews : “Chiara Ferragni è incinta” social impazziti e pioggia di auguri - #“Chiara #Ferragni #incinta” #social… - LaviniaVentanni : RT @JunSatoPhoto: Italian star couple Chiara Ferragni and rapper Fedez Arrive In Tokyo (Photo by Jun Sato) - BOKUNOKENMA : ho sognato di nuovo di essere amica di chiara ferragni e poi c'era sto mio ex compagno di scuola che voleva il suo… -