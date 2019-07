“Chiara Ferragni è incinta” | social impazziti e pioggia di auguri

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) Insistono le indiscrezioni rispetto alla possibilità che Chiarasia incinta del suo secondo bambino. Leone avrà un fratellino? Ancora non ci sono conferme, ma suinetwork la notizia rimbalza da un po’. In particolare, sotto alle foto di Leo che mamma Chiara pubblica sul suo account Instagram (e sono davvero tante) si moltiplicano i commenti in cui si allude al fatto che la fashion blogger sia in dolce attesa. “Che bello! Leo tra poco avrà un fratellino o una sorellina!”, si legge in qualche commento.è di nuovo incinta! Che notizia meravigliosa!”, scrive qualcun altro. Insomma, le indiscrezioni rispetto al fatto che Chiarapossa essere incinta si fanno sempre più forti. Anche se da parte dell’influencer di Cremona come del rapper milanese non ci sono conferme. Ma non tutti i followers sembrano della stessa idea. Alcuni infatti demoliscono le ...

