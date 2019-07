Chi è Lorenzo Fontana il nuovo ministro Affari Ue | curriculum e biografia

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019) Chi èilUe:Come avevamo già segnalato in un recente articolo, si è verificato il primo rimpasto di governo dell’estate. L’exPaolo Savona, passato alla presidenza della CONSOB, lasciò vacante il ministero per gliEuropei. La scelta del sostituto è ricaduta, alla fine, sul titolare di un altro dicastero, quello della Famiglia. Parliamo del leghista conservatore. Le prime parole didaagliEuropei La prima dichiarazione dicomeagliEuropei riguarda la partita sulla nomina dei nuovi Commissari. “Penso che la prima cosa è capire come si stia strutturando la Commissione, ci sarà da fare un dialogo profondo con tutti i paesi per capire quale sarà la maggioranza. A me piacerebbe già che non si parlasse più di ...

